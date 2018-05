Idrissa Gana Gueye a reçu le prix Milestone de la Premier League de Cadbury après 100 apparitions au plus haut niveau, annonce le site officiel de son club Everton parcouru par wiwsport.com. Le milieu de terrain d’Everton a atteint le seuil après avoir débuté lors du match nul (1-1) contre Southampton le 5 mai comptant pour le dernier match à domicile de la saison 2017/18. Gana, qui fait partie de l’Equipe sénégalaise pour la phase finale de la Coupe du monde en Russie, a rejoint les Toffees en provenance de Aston Villa en août 2016 et a fait ses débuts le même mois dans le nul 1-1 contre Tottenham Hotspur à Goodison Park. Depuis lors, le joueur de 28 ans a disputé 66 rencontres avec les Blues, marquant trois buts, sa première réalisation a été marquée dans la victoire de 2-0 contre Sunder­land en février 2017. Au cours de ses deux saisons à Everton, le milieu de terrain a été classé deux fois 2e au classement des joueurs réussissant le plus de tacles juste derrière N’Golo Kante et Wilfried Ndidi en 2016/17 et 2017/18 respectivement.