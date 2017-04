L’équipe de Niarry Tally a réalisé la bonne opération de la 18e journée de Ligue 1, en héritant de la deuxième place grâce à son succès devant Jaraaf. Dans le derby dakarois, l’équipe des quartiers Niary Tally, Gand-Dakar et Biscuiterie (Ngb) a plié la rencontre en première mi-temps, en inscrivant deux buts. Avec cette victoire, Ngb s’empare de la deuxième place (30 points, +12). La 18e journée de la Ligue 1 a été marquée par la défaite du leader Génération Foot. L’Union sportive de Ouakam (Uso) a battu (1-0) le leader Génération foot, en mettant ainsi un terme à sa série de quatre victoires consécutives. Par contre, Guédiawaye Fc n’a pas profité de la défaite du leader de la Ligue 1. Les banlieusards ont concédé le nul (1-1) devant l’Union sportive de Gorée. Les équipes de Diambars et Ndiambour de Louga ont renoué avec la victoire. Diam­bars a battu (2-1) Tengueth Fc dans son stade Fodé Wade de Saly. Avec ce succès, les pensionnaires de l’académie basée à Saly mettent fin à trois défaites d’affilée. A Mbour, le Ndiambour a réussi une bonne opération en allant battre (1-0) Mbour Petite Côte. Cette victoire permet aux Lougatois de quitter la dernière place du classement. A Saint-Louis, la Linguère a été accrochée (1-1) par le Stade de Mbour. Ce match nul n’arrange pas les affaires des «Samba Linguère». A Ziguinchor, le Casa sports et l’As Douanes ont fait match nul vierge.

Résultats

Us Ouakam – Génération Foot (1-0) ; Jaraaf – Niary Tally (0-2) ; Mbour Pc – Ndiambour (0-1) ; Diambars – Teungueth Fc (2-1) ; Casa Sports – As Douanes (0-0) ; Linguère – Stade de Mbour (1-1) ; Guédiawaye Fc – Us Gorée (1-1).

Coupe de la Ligue

Génération Foot-Uso et Ngb-Casa, affiches des Quarts

Les rencontres Niary Tally-Casa Sports, Génération Foot-Union sportive de Ouakam (Uso) sont entre autres les affiches phare des quarts de finale de la Coupe de la Ligue prévus du 29 au 30 avril. Le tirage au sort a été effectué samedi. Les rencontres Jaraaf-Dakar Sacré-cœur et Guédiawaye Fc-Stade de Mbour sont les autres affiches des quarts de finale. L’équipe détentrice de la Coupe de la Ligue, Diambars, a été éliminée lors du tour précédent.

Aps