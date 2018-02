L’Association d’aide au développement en Afrique (Aada), qui est une organisation non gouvernementale (Ong) française, intervient depuis 1997 dans la région de Matam, dans les domaines de l’éducation, la formation professionnelle, l’accès à l’eau potable et l’allègement des travaux des femmes, sera le mercredi 28 février 2018 à Thiemping. Elle vient dans ce village situé dans la région de Matam pour «fêter les vingt années de ce bel exemple de coopération décentralisée» avec les populations. Les deux parties procéderont à l’inauguration de la cantine scolaire et la visite des réalisations de l’Ong à Thiemping et à Garly. Durant les deux dernières décennies, l’Aada a financé l’achat de fournitures scolaires, favorisé le parrainage des élèves, la construction et l’équipement d’infrastructures éducatives (écoles primaires, collège) et hydrauliques (forage de Thiem­ping équipé d’un château d’eau de 106 m3 et mise en place d’un réseau de neuf bornes-fontaines), sans oublier l’aménagement de périmètres maraîchers au profit des femmes.