Manko ngir Sénégal/Alliance pour le Pse «salue l’initiative de la Cena en vue d’une solution consensuelle pour la tenue des élections dans les meilleures conditions d’organisation et de participation des électeurs». Membre de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby), cette structure «tient à prendre à témoin l’opinion publique sénégalaise de la volonté ferme de la majorité présidentielle de tenir à bonne date ces élections, ce qui n’est manifestement pas le cas d’une certaine frange de l’opposition qui ne veut point entendre parler de consensus». Dans un communiqué, Cheikh Talibouyah Diop et ses camarades lancent «de nouveau un appel à la vigilance aux Sénégalais pour qu’ils ne tombent pas dans le piège de cette opposition aventurière qui veut leur faire croire que le rôle d’un député et d’une Assemblée nationale est de s’opposer au président de la République et à son gouvernement».

