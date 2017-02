L’Asepex, en partenariat avec la Jica, a lancé hier, un guide sur les procédures d’exportation, afin de faciliter l’accès des Petites et moyennes entreprises (Pme) au marché international.

Dans son ambition d’accompagner les entreprises à travers l’information économique et commerciale, l’amélioration de l’offre exportable pour accéder au marché mondial, l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) vient de lancer un guide sur les procédures d’exportation. Première édition du genre, ce guide a pour mission d’expliquer la procédure d’exportation en se basant sur les règles du commerce international. Ainsi de la création d’entreprise à la participation aux foires commerciales à l’étranger en passant par le E-commerce sans oublier la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (Agoa), le guide, à travers ses 56 pages, fera de son utilisateur un véritable professionnel de la procédure d‘exportation de produits.

Suffisant pour que Dr Malick Diop, le directeur général de l’Asepex le qualifie de «livre de chevet pour ses utilisateurs».

C’est grâce à l’aide de la coopération nipponne, à travers l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), que ce guide a vu le jour. Mais l’idée est venue du constat que le Sénégal depuis 2 ans, a un 16% de croissance globale sur les exportations, soit près de 1370 milliards de francs Cfa, d’après les chiffres du Dg de l’Asepex. Et si le pays a pu enregistrer une telle performance, professionnaliser davantage les exportations devrait permettre au pays de se distinguer dans ce secteur. «C’est un guide pour les professionnels qui va permettre de savoir comment créer une structure en charge d’exporter, la maitrise de l’offre, la manutention. Il va expliquer comment travailler avec les logisticiens et comment bénéficier de la préférence commerciale. C’est un livre de chevet pour les exportateurs», détaille-t-il.

Ce guide sera disponible en version numérique en ligne dans quelques jours sur le site internet de l’Asepex.

mgaye@lequotidien.sn