En Conseil des ministres hier, Macky Sall est revenu sur les urgences qui assaillent les citoyens sénégalais. Lesquels périssent sur les routes à cause de la vétusté du parc automobile et aussi de la mauvaise qualité des services des urgences. La dernière info qui montre la vulnérabilité de notre système sanitaire est la panne de la radiothérapie de Le Dantec.

La route est un mouroir. L’accident, survenu jeudi 26 janvier 2017, sur la route de Malhem Hoddar, dont le bilan macabre dénombre 17 morts et plusieurs blessés graves, rappelle cette situation. En Conseil des ministres hier, le Président Sall est revenu sur la succession de ces drames sur les routes en indexant surtout «l’état de vétusté très avancé de nombre de véhicules et le non-respect, par les conducteurs, des règles prudentielles élémentaires du Code de la route.» Par conséquent, il a insisté sur «l’impératif d’intensifier les actions préventives de lutte contre l’insécurité routière, et l’urgence de la mise en place d’un dispositif opérationnel de coordination de la sécurité routière» et demandé au Premier ministre de «tenir, dans les meilleurs délais, un Conseil interministériel de mise en œuvre d’un Plan d’urgence de sécurité routière.»

Il faut savoir que le bilan s’alourdit à cause souvent de la mauvaise prise en charge des blessés. Il est donc nécessaire de moderniser les «établissements hospitaliers» et améliorer «la prise en charge adéquate des blessés et patients». «Le président de la République demande au gouvernement de lui proposer, dans les meilleurs délais, un programme prioritaire de modernisation des Services d’accueil et d’urgence (Sau) des hôpitaux, notamment des établissements hospitaliers implantés dans les régions, en vue de les doter de plateaux techniques, de locaux et de ressources humaines appropriés», insiste Macky Sall qui demande «d’accorder une attention particulière à l’équipement et au fonctionnement adéquats des services de réanimation dans les structures sanitaires, afin d’accroître la qualité des soins.»

Par ailleurs, le Président Sall est revenu sur la panne de l’appareil de radiothérapie de l’Hôpital Aristide Le Dantec, qui a contraint le ministère de la Santé à évacuer des malades au Maroc. Il a demandé à ses hommes «de prendre d’urgence toutes les dispositions requises» pour son renouvellement et aussi la mise en œuvre efficace du Plan national de lutte contre le cancer.

bsakho@lequotidien.sn