«C’était une suite normale. Parce que quand on était aux élections, on était deux candidats, et pour le second, c’était une question d’éthique. On m’a reconduit en attendant que la Commission d’éthique puisse prendre une décision. Celui (Kalkaba Malboum) qui était contre moi a porté plainte au niveau de Tribunal arbitral du sport (Tas) et on attendait donc la décision. La décision étant prise, on doit reprendre les élections à nouveau. La raison était très simple», a réagi en fin de semaine dernière, l’Intendant général, Lassana Palenfo, suite à l’annulation de la réélection à la tête de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa).

L’annulation du cinquième mandat de l’ex-ministre sous la transition militaire (1999-2000), a été une décision du Tas qui a donné raison à son adversaire camerounais, Kalkaba Malboum.

En effet, le président du Comité national olympique du Cameroun avait été disqualifié de la dernière élection tenue le 10 mai 2017, par le DComité exécutif de l’Acnoa pour une supposée utilisation de l’aide et des ressources du gouvernement camerounais pour mener sa campagne. Une accusation qui s’est avérée finalement infondée.

Koaci