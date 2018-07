Constituée de 75 organisations de femmes, la plateforme des femmes And jéego va lancer une mutuelle de santé et une coopérative d’habitat, destinée à ses membres. En conférence de presse hier, la présidente de la structure, Mme Zahra Iyane Thiam, annonce que le lancement aura lieu le 21 juillet prochain. Ce jour-là, les femmes de l’organisation vont tenir leur première Assemblée générale sur le thème «La mise en œuvre du Pse par les femmes : l’exemple réussie de la plateforme And jéego». Selon la présidente, la structure s’est fixée comme mission de «développer des stratégies pour une application transversale de l’équité et de l’égalité de genres dans tous les programmes et projets». Ainsi, les actions déjà démarrées ont permis la formation d’un millier de femmes dans des modules liés à la transformation, la conservation et la commercialisation des produits locaux selon les normes et standards internationaux. Autre programme inscrit sur l’agenda de l’organisation, l’acquisition de maisons pour les membres. «Nous sommes une plateforme qui veut que les femmes soient autonomes et nous avons voulu leur trouver des toits. Une femme bien portante et avec un toit peut faire ce qu’on attend d’elle en matière de développement», explique la responsable du programme Mme Nawal Ba. La plateforme qui se défend d’être affiliée au parti au pouvoir s’inscrit tout de même dans la dynamique du Plan Sénégal émergent (Pse), souligne la présidente.

mamewoury@lequotidien.sn