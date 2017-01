«Il faut terminer premier du groupe pour éviter le Sénégal qui à mon avis, est la meilleure équipe du tournoi. Si on peut l’éviter en quarts de finale, ce serait une très bonne chose.» Ce sont les propos prononcés ce samedi par le sélectionneur du Cameroun en conférence de presse d’avant-match, et repris par Camfoot. A l’arrivée, le technicien belge va faire la moue.

En effet, les Lions Indomp­tables sont tombés sur les Lions du Sénégal. Pour avoir concédé le nul blanc face au pays-hôte, le Gabon, hier pour le compte de la dernière journée du Groupe A, le Cameroun va en effet jouer les quarts de finale contre le Séné­gal, samedi prochain à France­ville, à 19h.

En tête du groupe A de la Can 2017 avant la dernière journée, le Cameroun cède la première place au Burkina Faso qui va connaître son adversaire aujourd’hui.