A la suite de l’entrevue entre le ministre des Sports Matar Bâ et l’instance dirigeante de la lutte, le Cng, ce mardi, Senego est en mesure de vous annoncer que le Collectif des lutteurs tiendra une réunion d’urgence demain mercredi. «Nous allons tenir une réunion d’urgence ce mercredi pour dérouler notre plan d’actions. On avait dit que ce n’est pas parce que le ministre nous a reçus qu’on va mettre notre stratégie en berne. Nous sommes toujours dans la logique de notre plan d’actions et la réunion de ce mercredi permettra d’y voir plus clair», révèle une source à Senego. Pour rappel, les lutteurs, mécontents des sanctions financières dont ils font l’objet de la part du Cng, veulent le départ de l’instance. Au risque de boycotter l’ouverture de l’Arène nationale prévue en juillet prochain et d’organiser des marches un peu partout dans le pays.