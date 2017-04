Le ministre malien des Sports, Housséini Amion Guindo, a procédé, vendredi à Bamako, à l’issue du congrès mi-mandat de Fiba-Afrique, à la signature de la lettre d’engagement du Mali pour l’organisation de l’Afrobasket féminin au Mali, prévu en septembre prochain, a appris la Pana lundi de source sportive. Le document a été signé en présence du président de Fiba-Afrique, Hamane Niang, et du Secrétaire général de l’instance dirigeante du basket continental, Alphonse Bilé. La signature de la lettre d’engagement veut dire que le Mali accepte le cahier des charges de la compétition. La compétition est prévue en septembre et on connaît déjà le nom de certains qualifiés que sont le Mali, hôte du tournoi, le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, l’Angola et le Mozambique, qui ont occupé les cinq premières places du dernier Afrobasket, et la Tunisie qui s’est qualifiée dans sa zone.