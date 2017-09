L’Afrobasket masculin débute vendredi prochain à Dakar et à Tunis. Pour leur premier match, les Lions du Sénégal seront opposés à l’Afrique du Sud.

C’est officiel ! Le calendrier de l’Afrobasket masculin devant se jouer entre Dakar et Tunis a été dévoilé par la Fiba. Et les Lions du Sénégal qui joueront à domicile cette phase de groupe auront l’Afrique du Sud comme premier adversaire, le vendredi 8 septembre.

Leur deuxième match dans ce groupe D sera contre l’Egypte. Avant de clôturer cette phase contre le Mozambique. Les coéquipiers de Malèye Ndoye joueront tous leurs matchs à la même heure : 18h30 Gmt.

À noter que ce sont les groupes B et D qui évolueront à Dakar, au stadium Marius Ndiaye. Tandis que les groupes A et C seront à Tunis.

Rappelons que pour les poules on aura : Groupe A : Nigeria-Rd Congo-Mali-Côte d’Ivoire. Groupe B : Angola-Centrafrique-Maroc-Ouganda. Groupe C : Tunisie-Guinée-Rwanda-Cameroun. Groupe D : Sénégal-Mozambique-Egypte-Afrique du Sud.

Programme matches à Dakar

Vendredi 08 septembre

11h30 Mozambique vs Egypte. 15h00 Centrafrique vs Maroc 17h00 cérémonie d’ouverture 18h30 Sénégal vs Afrique du Sud 21h00 Angola vs Ouganda

Samedi 09 septembre

13h30 Afrique du Sud vs Mozambique

16h00 Ouganda vs Centrafrique

18h30 Egypte vs Sénégal

21h00 Maroc vs Angola

Dimanche 10 septembre

13h00 Egypte vs Afrique du Sud 15h30 Maroc vs Ouganda

18h00 Sénégal vs Mozambique 20h30 Angola vs Centrafrique