And jëf-Pads/Authentique s’est intéressé à la découverte du pétrole et du gaz. Le parti dirigé par Landing Savané a ainsi organisé un débat sur la gestion des ressources auquel ont participé des experts de haut niveau comme Mazide Ndiaye, membre du Groupe consultatif de la Banque mondiale, ayant travaillé sur la gestion du pétrole au Tchad et Pape Touré, juriste pétrolier, expert maritime en logistique du pétrole, doctorant sur les questions du pétrole et responsable des cadres d’Aj/Authentique. Les experts sont partis d’un constat. «Les débats ont d’abord tourné autour du contexte économique et social marqué successivement par la tentative avortée, à l’aube des indépendances, de l’ancien président du Conseil Mamadou Dia d’instaurer une économie de développement autogestionnaire inspirée par le père dominicain Lebret. Cet échec s’est soldé par l’imposition de programmes d’ajustement structurel autour des stratégies de réduction de la pauvreté qui, eux-mêmes, firent place à la Stratégie de développement économique et social inspirée du document de Politique de développement économique et social (2011/2015)», rapporte-t-on dans un communiqué. A l’arrivée, les panélistes concluent qu’«aucune de ces politiques économiques n’a permis au Sénégal d’atteindre ses objectifs de développement». Ce qui explique, soulignent-ils, l’avènement du Plan Sénégal émergent (Pse).

Avec la découverte de l’or noir au Sénégal, les animateurs estiment que cette «aube nouvelle» devra faire fi des deux modèles que sont le libre-échange et l’interventionnisme de l’Etat. «En matière d’exploitation du pétrole, le modèle dominant est le libéralisme porté par les multinationales face aux altermondialistes dont les positions ne font pas encore le poids face aux forces de l’argent. Il va falloir donc faire preuve de réalisme et coopérer avec les majors tout en défendant les intérêts de notre pays», préconise-t-on.

Le communiqué rapporte qu’au bout de quatre heures de débat, les différentes interventions ont permis de dégager des recommandations «fortes qui seront approfondies par un groupe de travail». Et que ce groupe élaborera un document qui fondera la position d’Aj/Authentique sur les questions concernant la gestion du pétrole et du gaz.

Stagiaire