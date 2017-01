L’Equipe nationale d’Algérie se prépare à affronter ce jeudi son voisin la Tunisie pour le deuxième match de la phase de groupes de cette Can 2017. Mais une mauvaise nouvelle vient de frapper les Fennecs à quelques jours de cette rencontre avec l’absence annoncée de Hilal Soudani en raison d’une blessure contractée lors de la rencontre face au Zimbabwe. Le joueur du Dinamo Zagreb était ce matin absent de la séance de décrassage. Et à en croire les envoyés spéciaux du site Lebuteur à Franceville, Soudani souffre de la même blessure qui l’avait déjà ennuyé au début du regroupement à Sidi Moussa.

D’après le site sportif algérien, l’attaquant du Dynamo Zagreb a été victime d’un tacle très ap­puyé contre le Zimbabwe. Il a donc ressenti des douleurs aux muscles et il doit observer une période de repos. Par ailleurs, Soudani a subi des tests avec le staff médical. Et pour qu’aucun risque ne soit pris, Leekens a décidé de le laisser au repos. Son absence face à la Tunisie s’est confirmée dans l’après-midi d’hier.