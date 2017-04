Nommé sélectionneur de l’Algérie jeudi dernier, Lucas Alcaraz a atterri à Alger mardi. Ce mercredi, avec un interprète chargé de traduire ses propos, l’Espagnol était présent en conférence de presse pour exposer sa philosophie, ses ambitions et répondre aux critiques le concernant. Morceaux choisis.

Son contrat et son staff

Alcaraz a confirmé qu’il s’est engagé pour deux ans avec l’objectif de qualifier les Fennecs à la Can 2019 et de les mener en demi-finale. En revanche, l’Espagnol n’a pas mentionné d’objectif lié aux éliminatoires du Mondial 2018, compétition dans laquelle il a reconnu que la situation des Verts est «mauvaise». Outre son adjoint, Jesus Canadas, et son préparateur physique, Miguel Angel Campos, qui ont atterri mardi avec lui, l’ancien coach de Grenade va prendre un adjoint algérien et un entraîneur des gardiens local. La Fédération les choisira.

Les critiques sur son profil

«Ça fait 25 ans que je travaille, et depuis 15 ans au plus haut niveau. J’ai plus de 800 matchs en première et deuxième divisions. Je respecte les critiques, mais j’ai la méthode et l’envie. J’ai convaincu le président de la Fédération algérienne, j’espère convaincre ceux qui ont critiqué son choix. Entraîner l’Algérie est le plus grand défi de ma carrière.»

Sa méconnaissance du poste de sélectionneur et du football africain

«J’ai eu la chance d’entraîner des joueurs algériens (dont Brahimi, Ndlr) car à Grenade il y a une tradition, on recrute beaucoup de joueurs algériens et africains et j’ai pris du plaisir à les diriger. La meilleure méthode pour moi, c’est de m’informer, récolter un maximum d’informations en un temps très court. Je n’ai absolument aucune appréhension. Il faut s’informer, écouter et après plonger.»

Son style de jeu et sa personnalité

«Aujourd’hui, le tiki-taka du Barça d’il y a 4 ans n’existe plus. Pourquoi ? Parce que ce sont les joueurs qui font l’équipe, pas l’inverse. Donc selon ce que j’aurai sous la main, j’imprimerai ma philosophie de jeu. Tout le monde doit défendre et attaquer selon si on est en possession du ballon ou pas. Le premier défenseur c’est l’attaquant et le premier attaquant c’est le défenseur. Je ne suis pas dur, je ne suis pas mou, je suis rigoureux. Je donne et j’exige des joueurs. Chaque football a ses spécificités. On va apporter notre touche espagnole tout en apprenant du football algérien. Il faut récupérer le moral et l’envie et si on peut concilier le talent des joueurs à une organisation tactique rigoureuse, on peut réussir.»

L’importance du football local

«Le fait de jouer dans le championnat local n’est pas un obstacle et le fait de jouer dans un club européen ne sera pas une garantie. Le seul critère, c’est la forme du moment. Nous allons tout regarder, la Ligue 1, La Ligue 2 et toutes les sélections de jeunes. Nous allons travailler avec les techniciens de la Faf et aussi du championnat. On va aller vers les clubs pour s’informer sur les joueurs pas seulement techniquement mais aussi sur leur personnalité.»

Afrik-foot