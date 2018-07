Tous les opposants se félicitent de la réussite de leur manif’ d’hier sur le boulevard De Gaulle. Chacun y a vu un motif de satisfaction pour avoir pu exprimer ses revendications. Cependant, les voix étaient tellement discordantes qu’on ne peut retenir aucun discours dominant. Au point que l’ancien ministre Thierno Alassane Sall n’a pu cacher sa frustration. Finalement, ce qui a fait le succès de cette manif’, c’est qu’elle ait pu se tenir. Et là aussi, on voit que Macky alimente lui-même son opposition. Il laisserait les gens manifester régulièrement, la chose deviendrait banale à la longue et personne ne s’en soucierait plus.