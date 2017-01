Il y a la Can Gabon 2017, et les «Lions» du football en ont été éliminés. Aliou Cissé et ses poulains ont été domptés par les «Indomptables» du Cameroun. Mais il y a eu aussi une autre compétition africaine, mais diplomatique : la présidence de la commission de l’Union africaine. Et c’est un autre «Lion», Abdoulaye Bathily, coaché par Macky Sall et la Cedeao, qui en a été sorti dès le premier tour. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a battu en finale la kényane Amina Mohammed. La démocratie a gagné. Donc Allez l’Ua ! Ou… Alléluia !