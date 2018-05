Le responsable politique du département de Ranérou-Ferlo, secrétaire chargé de la vie politique du Parti de la Réforme, Amadou Dawa Diallo, a indiqué samedi que leur formation n’exclut pas de se fondre dans l’Apr pour travailler avec le Président Macky Sall en vue de le réélire au soir du 24 février 2019.

«Le Président Macky Sall a envoyé deux émissaires qui sont venus me voir. Ces derniers proposent que je rejoigne l’Alliance Pour la République (Apr). Une chose qui peut se faire sans grande difficulté puisque j’ai déjà le feu vert de mon parti», a-t-il dit. Avant d’ajouter, «il faudra juste que les deux parties se retrouvent pour voir dans quelles mesures on pourra cheminer ensemble».

Le responsable politique du parti de Abdourahim Agne a rappelé et réitéré leur appartenance à la mouvance présidentielle dans la coalition Benno bokk yaakaar. Monsieur Diallo a soutenu que leur formation à toujours travaillé aux côtés du Président Macky Sall dans le cadre de sa coalition.

Il faut rappeler que lors des dernières élections législatives, ce responsable politique du département de Ranérou Ferlo, dont la formation politique est membre de Benno bokk yaakaar, était parti sous la bannière de L’Union citoyenne “Bunt-Bi” et le plus fort reste engrangé par cette formation est issu de Ranérou, lui permettant d’avoir un représentant à l’Hémicycle.

Amadou Dawa Diallo s’exprimait samedi lors de la finale de l’Orcav de Matam dont il était le parrain.

