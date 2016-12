Mankoo ngir Sénégal/Alliance pour le Pse «félicite» le président de la République pour ses postures «exemplaires» liées aux péripéties des élections en Gambie. Dans un communiqué, ces alliés de l’Apr saluent les positions «dignes» et «la mise en œuvre d’une stratégie diplomatique de haute portée» de Macky Sall. «Avec le respect continu de la souveraineté du Peuple gambien, le président de la République œuvre avec tact et lucidité pour une Gambie pacifique et prospère», se réjouissent-ils. Par ailleurs, Mankoo ngir Sénégal apprécie la maturité politique et démocratique du Peuple gambien qui a voté en faveur de la victoire de Adama Barrow. Une alternance pacifique que le Président sortant, Yahya Jammeh, a décidé de contester en rejetant le verdict des urnes de l’élection présidentielle du 1er décembre dernier. «Nos frères gambiens savent et démontrent que la démocratie est, en toutes circonstances, l’alliance active de la légitimité et de la légalité. La légitimité est parachevée par la légalité qui n’est efficiente qu’à travers la légitimité», conclut-on.

bgdiop@lequotidien.sn