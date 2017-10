Fermera ou pas ? La situation des écoles Yavuz Selim est sur toutes les lèvres. Mais pour le moment, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, l’auteur de l’arrêté ordonnant la fermeture de ces établissements, a tenu à justifier une nouvelle fois la position de l’Etat. «Avant de faire ses activités, une Ong a besoin d’un agrément (…) Lorsqu’il y a eu des difficultés (putsch manqué en Turquie, Ndlr), le gouvernement est revenu sur cet agrément. Puisque c’est l’Ong (Organisation) Baskent Egitim qui avait le statut de déclarant responsable et que ce dernier a été retiré, il n’y a rien qui justifie que cette institution accueille des élèves», a dit le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique. A la question de savoir si cette décision est un ordre de Recep Tayyip Erdogan, Aly Ngouille Ndiaye récite : «Le Sénégal est un Etat libre et souverain.» Bon à savoir !

