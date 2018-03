Le ministre de l’Intérieur veut interdire aux enfants non accompagnés de se rendre à l’école. On aimerait bien voir comment il va s’arranger pour appliquer cette mesure. Aly Ngouille Ndiaye semble penser que tous les parents ont des bonniches qui peuvent prendre soin de leurs enfants quand eux se rendent à leur lieu de travail. Comme s’il ne connaissait pas les réalités de nombreuses familles de Dakar. Et hormis cela, les enfants qui sont les plus menacés ne semblent pas être ceux qui vont à l’école. Le petit Fallou Diop, à deux ans, n’avait pas encore commencé l’école. Que prévoit Aly Ngouille pour ses semblables ?