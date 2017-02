Les deux matchs amicaux remportés contre le Kenya renforcent la confiance au niveau du staff technique de l’équipe nationale U 20 à deux semaines du démarraLes deux matchs amicaux remportés contre le Kenya renforcent la confiance au niveau du staff technique de l’équipe nationale U 20 à deux semaines du démarrage de la Can en Zambie ; en attendant le dernier test ce vendredi contre la Gambie. ge de la Can en Zambie ; en attendant le dernier test ce vendredi contre la Gambie.

L’équipe nationale du Sénégal U20 continue sur sa bonne lancée. Aprés avoir remporté le tournoi de l’Uemoa et celui du Qatar, les poulains de Joseph Koto, vainqueur en deux sorties du Kenya (2-0 et 4-0) se sont mis dans les bonnes dispositions psychologiques de pouvoir aborder de la meilleure des manières la Can U20 qui va démarrer dans deux semaines en Zambie. Ce sera du 26 février au 12 mars prochain.

C’est en tout cas ce qui ressort des propos de l’entraîneur-adjoint des juniors sénégalais, Sidate Sarr. «Marquer six buts sans en encaisser contre le Kenya à l’issue des deux matchs amicaux relève d’un bon signe en vue de la Can. C’est bon pour le moral de l’équipe», a déclaré l’adjoint de Joseph Koto.

Après avoir montré beaucoup d’assurance et de confiance, les juniors sénégalais s’attendent à une opposition «beaucoup plus intense» face à l’équipe nationale locale de la Gambie vendredi prochain. Ce qui sera le dernier match de préparation pour les Lionceaux avant de se rendre en Zambie. Entre-temps, le staff technique se fera une idée des 21 joueurs qui composeront la liste devant prendre part à la Can et qui sera au plus tard rendu publique jeudi prochain, selon Sidate Sarr. Et ce dernier de se frotter les mains avec les arrivées de l’ancien excentré droit du Jaraaf, Ibrahima Ndiaye qui évolue actuellement en Egypte et du défenseur, Mamadou Diarra qui a rejoint la Turquie. Le staff qui n’a pu avoir l’opportunité de les revoir à l’œuvre lors des deux matchs contre le Kenya, compte les aligner contre la Gambie.

Quid du buteur de l’équi­pe Aliou Badji ? L’avant-centre du Casa, qui a participé aux deux matches amicaux, et qui a paraphé un contrat de quatre années avec le Djurgarden Fc de Stockholm, sera d’attaque pour défendre les couleurs du Sénégal à la Can, a rassuré Sidate.

Sur l’objectif que se fixe le staff lors de la Can en Zambie, le Sénégal ambitionne au moins de se retrouver dans le dernier carré pour espérer disputer une seconde fois de son histoire à une Coupe du monde. «Nous visons le carré d’as synonyme de qualification au Mondial. C’est le premier objectif qu’on se fixe. Et l’appétit vient en mangeant… », avance l’adjoint de Koto.

Notons que le Sénégal évoluera dans le groupe B avec le Soudan, l’Afrique du Sud et le Cameroun. Dans le groupe A en plus de la Zambie, pays organisateur, il y a le Mali, la Guinée et l’Egypte. Les demi-finalistes représenteront l’Afrique au Mondial 2017, prévu en mai-juin en Corée du Sud.

ambodji@lequotidien.sn