Amy Sall, première épouse du présumé jihadiste Makhtar Diokhané, ignorait tout des activités de son mari. Elle ne savait même pas où se trouvait son époux pendant 8 mois et n’a pas cherché à le savoir. «Il ne m’a pas dit où il allait, il m’a juste dit qu’il allait enseigner. Je ne sais pas si mon mari fait partie de Boko haram, il ne me l’a pas dit», a déclaré Mme Sall.

Pour elle, une femme modèle doit obéir à son époux et se contenter de ce que ce dernier lui dit, donne ou recommande. Elle informe qu’elle n’a jamais reçu directement de l’argent de son mari. «C’est ma coépouse Coumba qui m’a donné 500 euros pour que je me soigne et les 200 euros pour mes téléphones. Mon époux ne m’a jamais envoyé de l’argent pendant 8 mois, et ne m’en n’a pas donné à son retour. Il n’a rien donné à son départ pour le Niger», a déclaré Amy Sall à la Chambre criminelle hier.

A la question de savoir quelles étaient ses relations avec Abou Omar, Amy Sall répond : «Je pense que c’est un ami de mon mari.» Quid de l’imam Ndao ? «On était chez imam sans le savoir. Je ne le connaissais pas, j’étais partie à Kaolack pour voir une amie avec qui j’étais en Mauritanie et qui était malade. Nous sommes arrivés la nuit. C’est le lendemain que j’ai su que j’étais chez imam Ndao. Avant, je ne le connaissais pas», affirme l’accusée.

