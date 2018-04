La blessure de Kara Mbodj n’en finit plus de faire parler. Opéré du genou en décembre dernier, le défenseur international sénégalais n’a pas encore repris le chemin des terrains de foot. Mais le roc des Lions du Sénégal devait faire son retour durant les pla-offs. Et c’est pour bientôt.

Kara Mbodj se sent beaucoup mieux, il s’entraîne trois fois par jour et il annonce qu’il pourrait retrouver le terrain d’ici trois semaines si tout se passe dans le meilleur des mondes. «Je vais beaucoup mieux», assure Kara Mbodj à nos confrères du Nieuwsblad relayé par walfoot. «Je m’entraîne trois fois par jour. Si tout va bien, je pense pouvoir retrouver le terrain dans le courant de cette semaine.» Mais pour la compétition, il faudra encore attendre. «Si tout se passe bien, j’espère rejouer dans trois semaines.» Le roc sénégalais était fier de la victoire de son équipe contre Bruges, mais il a tenu à avertir ses coéquipiers. «Ils se sont tués pour aller chercher la victoire. C’est encore jouable pour le titre mais il ne faut pas s’enflammer non plus : ce sera très difficile au Standard. La récupération jouera un rôle important après un match aussi intense.» Et Kara Mbodj a toujours l’objectif d’aller en Russie. A l’heure actuelle, il ne pense qu’a sa rééducation et à Anderlecht, il ne pense absolument pas à la Coupe du monde. Sa priorité reste bien Anderlecht ! «Le plus important, c’est la santé. Je pense en priorité à moi et à Anderlecht. Après, on verra pour la Russie. Je suis en contact avec le sélectionneur. Il a confiance en moi. Il sait que je serai honnête.»

wdiallo@lequotidien.sn

Avec Africatopsports