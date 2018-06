Quoi de mieux qu’un loco pour entraîner l’un des clubs les plus détestés d’Angleterre ? Selon les informations du Telegraph, Leeds United espère pouvoir annoncer l’arrivée de Marcelo Bielsa sur son banc d’ici 24 heures. L’Argentin, qui était dans un premier temps réticent à l’idée de s’occuper d’une équipe végétant en Championship, semble finalement enclin à relever le défi. Les deux parties mèneraient depuis quelques jours des négociations jugées «laborieuses» par le journal. Des pourparlers qui ont même failli pousser le triple champion d’Angle­terre et finaliste de la C1 1975 à se tourner vers l’ancien coach d’Aston Villa, Steve Bruce. L’ancien technicien de l’Om et du Losc aura pour objectif de redonner un peu de son lustre d’antan au club du Yorkshire, seulement treizième du dernier championnat et qui n’a plus connu l’élite depuis maintenant quatorze ans. Pas sûr que la greffe prenne.