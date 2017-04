Saint-Louis en hommage à Ablaye Mbaye

En marge de la 25e édition du Saint-Louis jazz, l’Institut français de Saint-Louis rend hommage le samedi 6 mai prochain à l’artiste Ablaye Mbaye, décédé le 9 janvier dernier. A cette occasion, informe une source proche de l’organisation, l’album posthume de Ablaye Mbaye sera disponible pour le public et beaucoup d’artistes seront présents. On cite, entre autres, Abdou Guité Seck, Yoro Ndiaye, Fallou Dieng.

C’est après avoir fait un malaise en studio que cet artiste très aimé à Saint-Louis a rendu l’âme. Cela s’était produit alors qu’il procédait aux derniers réglages pour la sortie de son album. Un album intitulé Intérêt général et qui fait l’objet de soutiens de toutes parts.

Un master-class au Prytanée militaire

«Le Festival de jazz de Saint-Louis est un levier important de promotion économique pour la ville de Saint-Louis, mais aussi l’un des plus grands festivals d’Afrique en termes d’images, de notoriété et d’affluence. La Bicis, comme pour les années précédentes, s’associe à l’événement pour participer au développement économique, social et culturel de Saint-Louis, mais aussi du Sénégal», indique dans un communiqué Patrick Pitton, administrateur directeur général de la Bicis.

Le document renseigne que pour meubler le programme du festival, un master-class se tiendra au Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis. Ce sera le samedi 29 avril 2017 à 16h, comme par le passé. «Une occasion d’échanges musicaux entre jeunes talents et musiciens confirmés», précise-t-on. Outre cette activité, la partie «off» du festival sera assurée par Baba Maal, Wasis Diop et Cheikh T. Fall tandis que le gospel sera exécuté par la cathédrale.