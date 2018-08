La société Eiffage, en collaboration avec le Comité régional de promotion de la randonnée pédestre, a organisé ce dimanche une randonnée pédestre sur le thème «Pour un cœur sain, tous concernés par l’hypertension artérielle».

En marge de cette manifestation, le Pdg Gérard Senac s’est prononcé sur la tenue prochainement du Marathon Eiffage sur l’autoroute à péage, après l’édition de 2016. Il souhaite que l’Etat, la Fédération sénégalaise d’athlétisme et son entreprise co-organisent la manifestation. «Nous souhaitons co-organiser le marathon Eiffage ensemble avec la fédération, les autorités étatiques», a déclaré M. Senac, en marge de la randonnée, au siège de l’entreprise à Bel-Air. Les marcheurs ont sillonné les artères de Colobane jusqu’à la Médina sur 8 km pour les adultes et 4 pour les enfants pour sensibiliser les populations sur la gravité et les complications médicales de l’hypertension artérielle et aussi pour fournir des informations sur sa prévention, sa détection et son traitement. Le responsable d’Eiffage a rappelé les efforts consentis par son entreprise pour la prise en charge des malades de l’hypertension. Ce qui leur a permis de sauver des vies.

Avec actu24.net