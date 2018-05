Cette fois c’est certain, on ne reverra plus Gianluigi Buffon sous le maillot de la Juventus Turin. L’illustre gardien italien l’a annoncé ce jeudi lors d’une conférence de presse. A 40 ans, il a décidé de quitter la Juve. «Je peux dire que samedi cela sera mon dernier match avec la Juventus et je pense que cela est la meilleure des manières de terminer ma carrière avec tout le monde juventino avec lequel j’ai vécu. Je peux dire que cela sera comme ça et je suis fier de finir à 40 ans samedi dans l’une de mes meilleures conditions et à la hauteur de mon nom et par conséquent de la Juventus. Je veux conclure en remerciant vraiment la famille Juventus. J’avais la conviction que j’avais la possibilité de jouer jusqu’à 40 ans avec cette mentalité, cette philosophie que la Juventus m’a donnée durant toutes ces années.»

Buffon présente ses excuses à l’arbitre anglais

Buffon en a profité pour revenir sur son expulsion à la fin du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Suite à un penalty sifflé en toute fin de match, il avait contesté avec véhémence au point de recevoir un carton rouge avant de confirmer son propos en zone mixte…

«Si je vois l’arbitre (Michael Oliver), je le prendrai dans mes bras et lui dirai qu’il aurait dû prendre plus de temps pour sa décision. (…) Avec l’émotion et la déception, j’ai réagi d’une manière inhabituelle pour moi. Après le match, j’ai dépassé les limites avec ce que j’avais dit à propos de l’arbitre et je m’excuse pour cela», a expliqué Buffon.

Un contrat de deux ans l’attend à Paris

Selon le journal turinois Tuttosport, Buffon disposerait déjà de deux points de chute possibles : le Real Madrid et le Psg. Et selon des sources parisiennes cette fois, Gianluigi Buffon a bien été contacté par le club de la capitale. Un contrat de deux ans lui aurait même été proposé. Qu’elle aboutisse ou non sur le recrutement de l’international italien aux 176 sélections, cette proposition contient déjà plusieurs enseignements sur la politique du Psg. Elle confirme d’abord que les dirigeants parisiens sont bien décidés à recruter dans ce secteur du jeu alors que Alphonse Areola et Kevin Trapp se sont succédé au poste de gardien ces deux dernières saisons.