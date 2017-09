Les attaquants des Etalons de Burkina Faso, Niguimbe Préjuce Nakoulma et Alain Traoré se sont réjouis du nul vierge concédé samedi à Dakar face aux Lions et promettent de remporter le match retour prévu mardi à Ouagadougou.

«Je pense que nous avons bien géré le match. Pour nous, c’est un bon résultat. Nous allons prendre le temps de bien se reposer, parce que mardi il y a un autre match», a dit en zone mixte Niguimbe Préjuce Na­koulma. Selon ce dernier, lui et ses partenaires «ont respecté les consignes du coach pour avoir un bon résultat à Dakar».

Lui emboîtant le pas, Alain Traoré estime que le match nul de Dakar est «un bon point». «Nous avons une bonne équipe, très organisée. Je pense que nous avons fait le match qu’on voulait, bien défendre et sortir en contre. C’est pour cela que nous avons mis les Sénégalais en difficulté», a expliqué Traoré.

Appréhendant le match retour de mardi, Alain Traoré affirme que les Etalons vont «faire le jeu» à Ouagadougou. «C’est à nous de faire notre football comme d’habitude. Ce soir nous avons montré que nous avons de la qualité. A Ouaga, nous allons faire le même match et marquer un but», a ajouté l’attaquant burkinabè.

