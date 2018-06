La championne sortante Génération Foot a passé le témoin hier au Jaraaf de Dakar. Les deux équipes, qui ont fait match nul (1-1), vont jouer la Ligue des Champions et la Coupe de la Caf la saison prochaine.

Génération foot n’a pris sa revanche sur le Jaraaf hier lors du match en retard de la 27ème journée de Ligue 1 hier à Déni Biram Ndao. Battus à l’aller par les «Vert-Blanc», les Grenats n’ont pas réussi à battre le nouveau champion (1-1). De toute façon, ce résultat n’a aucune incidence sur le titre de champion remporté par le Jaraaf (28ème journée) après sa victoire sur Stade de Mbour (1-0) lors de la dernière journée. Malgré sa forme «insolente» qui lui a permis d’établir un record de points (59) et de victoires (10) d’affilée en Ligue 1, le Jaraaf n’a pas réussi à aligner un onzième succès de suite, à cause d’une formation de Génération foot, qui a consolidé sa seconde place du championnat (46 pts). Après avoir réussi à disputer pour la première fois de son histoire, la Ligue africaine des Champions et échoué de peu à entrer dans la phase de poules de la Coupe de la Caf et éliminée par la Renaissance de Berkane (Maroc), Génération foot retournera encore une fois en Afrique la saison prochaine. Elle jouera la Coupe de la Caf et cède le témoin au club de la Médina, qui revient après 8 ans de traversée du désert.

N’ayant plus joué la Ligue des Champions depuis 2010, les «Vert-Blanc» savourent cette renaissance.

