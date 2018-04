C’est un but de légende qui restera l’un des moments forts de la carrière déjà très riche de Cristiano Ronaldo. En inscrivant un somptueux retourné au Juventus Stadium mardi soir, la star du Real Madrid s’est une nouvelle fois attirée les louanges du monde entier.

Marca : «Cristiano a touché le ciel»

Le journal Marca a joué la sobriété pour qualifier le geste ahurissant de Cristiano Ronaldo. «LE BUT», titre ainsi le journal madrilène qui s’incline devant le génie de CR7. «Ronaldo a marqué d’une bicyclette au Juventus Stadium un but qui le hantait depuis longtemps. La réalisation était parfaite et Ronaldo a même reçu les applaudissements du public et de Buffon, l’un des meilleurs gardiens de l’histoire du football. Cristiano a touché le ciel.» De son côté, l’autre grand quotidien de Madrid pose la question que tout le monde a sur les lèvres : «De quelle planète viens-tu ?», s’interroge As qui veut que le but soit classé au «patrimoine mondial».

L’Equipe : «Sur une autre planète»

Le journal L’Equipe a la réponse, en expliquant que le Portugais vient d’une autre planète, titre également choisi par Tuttosport, journal pro-Juve. «Le chef-d’œuvre est arrivé en seconde période lorsque CR7 s’est envolé dans les airs et, dans la grâce d’un retourné digne de Olive et Tom, a trompé Buffon, médusé sur sa ligne (2-0, 64e). Un geste prodigieux, d’une rare classe, qui a engendré des applaudissements dans tout le Juventus Stadium, à la plus grande émotion du Portugais. Passeur décisif pour Marcelo, Ronaldo aurait pu signer un triplé en fin de match. Qu’importe : il avait déjà fait suffisamment fait», écrit L’Equipe sur son site internet.

Même en Argentine, pays de Lionel Messi, on tient à saluer le geste de CR7 face à Dybala et Higuain. «C’est surtout le deuxième but qui était une démonstration de classe très rare. Sublime, quel animal ! Tout le monde s’est levé de sa chaise. Le public de la Juventus a laissé tomber la frustration de la défaite pour offrir à CR7 ce qu’il méritait : des applaudissements.»

Daily Mail : «Est-ce le plus beau but de l’histoire de la C1 ?»

Pour la Gazetta dello Sport, les mots manquent pour décrire le Portugais. «C’est difficile de trouver le point culminant de la fabuleuse carrière de Cristiano Ronaldo», écrit le journal italien. «Mais le but inscrit face à la Juventus va certainement rester parmi ses meilleurs souvenirs. Il a reçu une standing ovation de 90% du public local. Des fanatiques de sport. Grâce à Ronaldo, le Real peut déjà se préparer pour les demi-finales. CRWOW !» Le Corriere dello Sport parle quant à lui d’une «œuvre d’art» de la part du Portugais. Pour Libero, la Juventus a tout simplement été battue par «un Martien». Et évidemment, dans son pays, on n’a aucun doute sur le fait que le joueur du Real Madrid est le meilleur du monde. «C’est le plus grand», ose ainsi A Bola, avec la photo spectaculaire de son retourné.

Enfin, la presse britannique, qui ne fait jamais dans la demi-mesure et la nuance, se demande si ce but de Ronaldo est le plus beau jamais vu sur un terrain de Ligue des champions. Le débat est clairement ouvert.

7sur7