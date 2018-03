Les assassinats de Sénégalais de la diaspora intéressent l’assemblée nationale. Le ministre des Forces armées qui remplace à la session des questions d’actualités son homologue des Affaires étrangères déclare que « beaucoup de sénégalais sont en difficulté. La plupart ont été tués. Le cas de Mbaye Ndiaye en est un exemple. Il a été poursuivi par la police. Par la suite, il est décédé par crise cardiaque. Les Sénégalais ont manifesté et il y a eu des échauffourées. 2 autres se sont blessés. L’un a succombe à ses blessures et Arouno Diakité est sain et sauf. Un Sénégalais a été tué en Italie, et aux usa une Sénégalaise a été tuée par un compatriote. Un accident peut arriver n’ importe où. 2 délégations ont été dépêchées pour assister les victimes »