L’athlète Ethiopien, Kassaw Belay, a remporté dimanche le premier Marathon de Dakar chez les hommes en 2h 18mn 22s, devant un Kenyan, Julius Kiplimo Maisei et son compatriote, Teshome Guirma. Chez les dames, la Kenyane, Zeddy Limo, s’est imposée devant deux de ses compatriotes qui complètent le podium.

La 1ère édition du Marathon de Dakar qui a démarré samedi, est organisée par Zénith Sports, une agence de marketing sportif, créatrice et organisatrice d’évènements sportifs internationaux. Dimanche, quelque 6 000 personnes ont pris part aux trois courses du jour : le 10 km, le semi-marathon (21,095 km) et le marathon (42,195 km), ont informé les organisateurs de cette compétition. Les coureurs ont tous pris départ à 8h 30mn en présence du Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Les participants au marathon (42km) sont passés sur la Corniche pour se diriger vers le monument de la Renaissance. Ils ont traversé les Almadies et progressé jusqu’au rond-point du Casino du Cap-Vert d’où ils sont retournés sur leurs pas. Ils sont redescendus sur la Corniche et se sont dirigés sur la place de l’Indépendance passant par le Boulevard de la République. De là-bas, ils ont sillonné l’avenue Cheikh Anta Diop puis le Boulevard Dial Diop et sont revenus à la place de l’Obélisque pour la fin de la course.

A cette étape, Kassaw Belay, l’Ethiopien, remporte la première édition du Marathon de Dakar. Il se hisse sur la première marche du podium devant son compatriote Thesome Belay qui termine à la troisième place en 2h 20mn. Le Kenyan Julius Kiplimo qui a fait un temps de 2h 18mn 43s est deuxième de cette course. Les Kényanes s’offrent les trois premières places de cette série. En 2h 38mn 20s, Zeddy Limo est la première femme à passer la ligne d’arrivée. Ses compatriotes, Naomi Nyetipeiet Jacqueline Tuei, sont respectivement arrivées deuxième et troisième de cette compétition.

Auparavant, les sprinters du 10 km étaient déjà arrivés au bout de 34mn 04s de course. Abdoulaye Samb de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a franchi en premier la ligne d’arrivée du10km. Il est suivi de Abdoulaye Mbaye (32mn27s) qui devance de cinq secondes son poursuivant Bassirou Diop. Chez les filles, Seynabou Diouf, en 45mn 25s, gagne la première place. Fatou Sy (45mn 42s) et Ramatoulaye Fall (46mn) terminent respectivement deuxième et troisième. Plus d’une demi-heure plus tard, les premiers coureurs du semi-marathon étaient arrivés. Le Cap-Verdien, Addison Foster Spenser, s’adjuge la première place du podium, en 1h 11mn 50s. Le Sénégalais Arouna Khouma de l’Association sportive des forces armées (Asfa) se classe deuxième en 1h 12mn 28s devant son compatriote Abdoul Aziz Diop avec un chronomètre de 1h 13mn 28s. La Togolaise, Adamine remporte le semi-marathon chez les dames. Elle est suivie de la Française, Delphine Dequester, et de l’Italienne, Livia Savignoni, qui terminent respectivement deu­xième et troisième. Samedi, plus de 4 000 femmes ont pris part à la «Dakaroise», une course de 5km qui leur est uniquement réservée. Elle a été remportée par la pensionnaire de l’Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport (Inseps), Clarisse Diatta, en moins de 20 mn. Les juniors ont couru les 2km et 3 km.

