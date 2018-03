La piste du stade Iba Mar Diop a besoin de travaux de réhabilitation pour pouvoir servir à la pratique de l’athlétisme, a déclaré ce mardi à l’Aps l’expert de la société Mondo, Christian Burial.

«Nous n’avons pas besoin de tout reprendre parce que la fondation est bonne mais la piste a besoin d’être réhabilitée», a dit le responsable espagnol en visite de chantier en compagnie des responsables de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (Fsa). «Ce sera un travail de réparation sur le tapis existant», a précisé le spécialiste qui estime la durée des travaux à quatre semaines environ.

Sara Oualy, le président de la Fsa, qui était accompagné du président de la Ligue de Dakar, El Hadj Bara Thiam, et du nouveau Directeur technique national, Pape Serigne Diène, estime qu’il est temps de retaper cette piste. «Nous n’avons plus le temps, on doit commencer ce travail de réhabilitation pour avancer dans dans relance de la discipline», a-t-il dit, soulignant que la première discipline au Sénégal a besoin de cette piste. «A Léopold Sédar Senghor, nous devons faire avec le football et la lutte», a-t-il dit.

Après la rencontre avec l’envoyé spécial de Mondo, la Fédération d’athlétisme va l’accompagner au ministère des Sports, a-t-il signalé. D’ailleurs, deux employés de la Direction des infrastructures du département des sports étaient présents lors de la visite de chantier de l’émissaire espagnol.

Confédération africaine d’athlétisme: Un circuit panafricain à partir de ce jeudi

La Confédération africaine d’athlétisme (Caa) va lancer un circuit panafricain de cinq meetings dont le premier est programmé ce jeudi à Cape Town (Afrique du Sud), annonce l’instance dans un communiqué. L’African athletics tour est «un circuit panafricain de cinq meetings initié par la Caa en étroite collaboration avec les fédérations de l’Afrique du Sud, de l’Ethiopie, du Kenya, du Nigeria et du Congo», poursuit le communiqué. Après Cape Town, le circuit se poursuivra à Asaba (Nigeria), le 5 mai, à Nairobi (Kenya), le 19 mai, à Brazzaville (Congo), le 26 mai. Il sera bouclé à Addis-Abeba (Ethiopie), le 17 juin.