Pour l’éternité, votre acte est à marquer d’une pierre blanche à la cime du temple de Thémis et dans les esprits positifs des nombreux sénégalais qui vous soutiennent. Si l’acte que vous avez posé est le fruit d’une intime conviction et d’un besoin de restaurer la crédibilité de notre justice, il sera récompensé à sa juste valeur.

Vous serez calomnié, trainé dans la boue et parfois même insulté. Sachez que Dieu est avec les endurants. Que les promoteurs de ces entreprises funestes ne vous découragent point. Gardez la tête haute. Soyez digne et assidu dans votre quête de la restauration de la crédibilité de la magistrature. Seuls les ténébreux brandiront toujours l’arme néocoloniale de l’obligation de réserve, de la marginalisation ou de l’exclusion. Vous avez notre soutien, Votre Honneur.

Birahime SECK

Membre du Conseil d’administration du Forum Civil.