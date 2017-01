Sadio Mané manque à Liver­pool. Depuis son départ pour un stage avec l’Equipe nationale du Sénégal pour la Can, Liverpool n’arrive plus à s’imposer en Pre­mier League. Ce samedi, les Reds faisaient face à Swansea pour le compte de la 22e journée. Les protégés de Jürgen Klopp ont été défaits 2-3. Les deux buts de Liverpool sont signés Firmino.

Liverpool n’a disputé que deux matchs de Premier League de­puis le départ de Sadio Mané et ne s’est toujours pas imposé. Lors de la 21e journée, il a été tenu en échec par Manchester United (1-1).

Depuis le début de la saison, Liverpool enregistre 70% de victoires avec Sadio Mané, auteur de 9 buts et 4 passes décisives, et 50% quand il est absent du onze. Présent à la Can, Sadio Mané a déjà aidé les Lions à se qualifier pour les quarts en inscrivant deux buts en deux matchs.

Avec Galsenfoot