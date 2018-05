Les Libéraux ont fêté hier les 92 ans de leur leader à la maison familiale des Wade. Dans un communiqué publié lundi, Abdoulaye Wade a accusé Macky Sall d’avoir «ordonné» la saisie de cette maison. Le porte-parole du Pds se veut clair : «Vouloir saisir cette maison à laquelle l’histoire politique du Sénégal doit son salut est moralement inacceptable et politiquement incorrect. Me Abdoulaye Wade devrait être aujourd’hui une icône que rien ne puisse écorcher dans un Sénégal qu’il a fini de construire.» Sur le démenti de Seydou Guèye qui accuse l’ancien Président de faire dans la «manipulation» et qui précise que la procédure ne concerne que Wade-fils, Babacar Gaye dit : «Karim Wade n’a logé dans cette maison que parce qu’il est le fils de Abdoulaye Wade.» Et d’avertir : «Si Macky Sall et son gouvernement estiment dépasser le seuil de cette maison afin de poser des actes de nature à troubler la quiétude de ceux qui y logent, ils marcheront sur des cadavres.»

