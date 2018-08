Les résultats du Bac au niveau de la région de Ziguinchor ont été dévoilés ce dimanche par l’Inspecteur d’académie (Ia) de Ziguinchor. Et il ressort de ceux-ci que c’est l’académie de Ziguinchor qui se classe deuxième au plan national derrière celle de Dakar. Une performance qui serait, selon l’Ia de Ziguinchor Siaka Goudiaby, la résultante d’un travail de pilotage pédagogique intense, mené en direction des enseignants, des élèves, des chefs d’établissement et des parents d’élèves.

C’est à la faveur de son installation il y a moins d’un an à la tête de l’Inspection d’académie (Ia) de Ziguinchor que Siaka Goudiaby dit avoir mis en place un dispositif de communication, de sensibilisation et d’information sur les enjeux liés au pilotage pédagogique. Une stratégie payante, selon lui, eu égard aux résultats du Baccalauréat général, session 2018, qui placent l’Inspection d’académie de Ziguinchor 2ème au plan national derrière Dakar.

Pour l’Inspecteur d’académie de Ziguinchor, ces résultats sont le fruit d’un travail qui a été mené sur le terrain en matière de pilotage pédagogique intense en direction des enseignants et des élèves, mais c’est également la résultante du travail de communication mené en direction des parents d’élèves avec qui l’Ia a eu, dit-il, des rencontres régulières pour batailler sur les enjeux du pilotage pédagogique, pour un bon suivi des élèves et du dispositif pédagogique en termes d’évaluation interne, zonale, etc. «Hormis les contraintes liées aux perturbations relatives aux grèves cette année, les cellules ont quand même pu fonctionner dans une certaine mesure», a indiqué Siaka Goudiaby pour qui il s’agit au finish d’un ensemble de dispositifs, de conditions, de mesures mises en œuvre et qui leur ont valu un tel succès.

Des résultats dont l’analyse sera poursuivie pour voir la part des acteurs du privé, du public et des candidats libres, car «il y a au moins 50 établissements privés d’enseignement moyen secondaire pour plus de 23 établissements publics d’enseignement moyen secondaire», a-t-il soutenu. Et c’est à la suite de cette analyse fouillée et détaillée que l’Inspection d’académie de Ziguinchor ira vers des rencontres sectorielles avec les partenaires techniques et sociaux pour approfondir ce travail d’analyse, expliquer les raisons véritables de ces résultats dans les détails, mais aussi mutualiser les expériences porteuses menées par-ci par-là au niveau des établissements et enfin donner des orientations pour l’année scolaire 2018-2019 en matière de pilotage et de gestion des établissements du moyen secondaire. L’objectif étant, à travers ces mesures, de maintenir le cap.

