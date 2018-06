Birane Ndong, Ndiogou Thiaw et Cheikh Khadim Niang ont été condamnés à chacun 15 jours de prison ferme ce lundi 4 juin 2018 pour les délits de rébellion, outrage à agent et violence et voie de faits à agent de la force publique. Ils étaient arrêtés le 30 mai 2018 devant le palais présidentiel.

Membres du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), ces 3 nommés ont été interpellés le 30 mai 2018 devant les grilles du palais présidentiel. Le chef de l’Etat les avait invités. Seulement, Macky Sall ne devait recevoir initialement qu’une trentaine d’entre eux. Mais ce nombre sera finalement revu à la hausse au vu de la forte délégation qui est venue répondre à l’invitation de Macky Sall.

Ainsi, Oumar Guèye, Siré Sanghot, Mamy, Moussa Sow et Abdoulaye Diagne, tous des prétendants au poste de coordonnateur du Meer, devaient choisir parmi la délégation 50 personnes. Ils ne sont pas tombés d’accord et Thérese Faye de la Cojer a pris ses responsabilités et confectionné la liste. Conséquence : les non élus se sont fait entendre. Ils ont voulu forcer le passage et les gendarmes s’y ont opposé. Des blessés et arrestations ont été notés.