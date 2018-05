Pour ses 20 ans d’existence, Seed Project a procédé au lancement de la Nba Academy Africa Girls, hier au stadium Marius Ndiaye. Elle regroupe une vingtaine de jeunes filles issues de 8 pays africains. Un événement qui coïncide avec l’édition 2018 du Hoop Forum, célébrée à travers plusieurs activités dont un diner de Gala avec l’artiste Youssou Ndour.

«C’est un moment très symbolique. Me retrouver ici après autant d’années, me rappelle énormément de souvenirs. On venait de gagner le championnat d’Afrique. Quelques six mois après, Seed était né», se rappelle Amadou Gallo Fall, à une assistance composée d’anciens jou­eurs et coaches de la Nba, d’anciennes légendes de la Wnba, mais également d’anciens internationaux sénégalais dont le nouveau coach de l’Equipe na­tionale masculine, Abdourah­mane Ndiaye «Adi­das».

Le premier camp féminin de la Nba Academy Africa regroupe plus de 20 jeunes filles venant de 8 pays africains. Prévu pour la période du 10 au 12 mai, le camp sera dirigé par des anciennes joueuses de la Wnba et légendes comme Ruth, Riley, Jennifer Azzi, la Mozam­bicaine, Clarisse Machan­guana, l’ancienne internationale malienne, Hamchetou Maïga ou encore l’ancienne Lionne, Astou Ndiaye.

Les Nba Academies incluent un programme éducatif pour les meilleurs «prospects» Hommes et Dames en dehors des Etats-Unis. Elles sont l’empreinte de l’initiative de la Nba dans le développement des joueurs élites. Depuis octobre 2016, des Nba Academies ont été lancées en Australie, en Chine, Inde, Mexique et Thiès au Sénégal.

Diner de Gala avec Youssou Ndour samedi au Radisson

Amadou Gallo Fall, par ailleurs vice-président de la Nba et directeur de Nba Africa, de poursuivre : «Nous sommes ici pour commémorer les 20 ans de Seed avec des individus venus de partout dans le monde. Le rêve que nous avons toujours eu de faire de ce Hoop Forum un véritable creuset où les individus de différents horizons, se retrouvent pour échanger, célébrer le basketball, notre jeunesse. Quand on regarde dans le rétroviseur, nous avons beaucoup de raison d’être satisfait, mais en même temps, nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire. Nous sommes extrêmement motivés pour le prochain chapitre.»

Evénement annuel de Seed Project, la 16e édition du Hoop Forum regroupe, chaque année, différents acteurs utilisent le sport comme outil de développement à travers l’Afrique.

Au-delà du lancement de la Nba Academy Girls, la présente édition sera marquée par plusieurs activités dont des camps entre Dakar et Thiès. L’événe­ment phare sera, sans nul doute, la soirée de Gala qui sera animée par la légende de la musique sénégalaise, Youssou Ndour, samedi au Radissou Blu. Dans la matinée, une conférence de presse sur le thème : «Africa Now (l’Afrique, c’est nous, l’Afrique, c’est maintenant)», est prévue au Radisson à partir de 9 heures.

