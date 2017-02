En partenariat avec Connor Sports et la Paroisse de Bâton Est Rouge (Brec), La Nba entend remettra à neuf le terrain de basket-ball et la salle de sport du Parc de Monte Sano, informe la cellule de communication de la Ligue Américaine dans un communiqué. Et cela, à quelques heures du début du All Star Game qui s’ouvre ce vendredi à la Nouvelle Orléans. La Nba et l’équipe des Pélicans de la Nouvelle-Orléans feront aussi un don d’équipement sportif à trois écoles du Bâton Est, endommagées lors des dernières intempéries qui a occasionné beaucoup de dégâts dans la ville, en août 2016. Pour lier l’utile à l’agréable, un camp de basket est également annoncé pour les jeunes de la localité. Plusieurs joueurs et anciens joueurs de la ligue américaine de basket seront présents à la cérémonie prévue aujourd’hui. Les participants bénéficieront de quelques notions du basket-ball avant de s’adonner à quel­ques exercices. Une rencontre très attendue qui sera l’occasion pour ces jeunes, de profiter des connaissances d’anciennes stars de la Nba pour faire face à certaines fléaux qui gangrènent certaines communautés défavorisées. Parmi eux, des légendes du basket dont Bob Lanier, Hall of Famer and Nba Cares Am­bassador, Dikembe Mutom­bo, Hall of Famer and Nba Cares Ambassador, Muggsy Bogues, Nba Legend, Bruce Bowen, Nba Legend, Felipe Lopez, Nba Cares Ambassador & New York Liberty Director of Franchise Develop­ment, Swin Cash, Wnba Cares Am­bas­sador, Ruth Riley, Wnba Cares Ambassador, Sharon Wes­ton Broome, Baton Rouge Ma­yor, Carolyn McKnight, Brec Superintendent et 75 boys and girls, Brec Youth Group. D’au­tres cérémonies sont également prévues au cours des prochaines heures dans la Louisiane. Dans la matinée de demain, un mini-camp de basket organisé par Cartoon Network, National Basketball Association, est également prévu au Sylvanie Williams College Prep, informe la Nba.

wdiallo@lequotidien.sn