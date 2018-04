La 3e édition de la Ligue Junior Nba d’Abidjan a été lancée samedi dernier, au Palais des Sports de Treichville. Sous la supervision de la Fédération ivoirienne de basket (FIBB), 60 formations issues d’établissements scolaires s’affronteront pour le titre. Comme depuis sa deuxième édition, la Jr. Nba League d’Abidjan s’adresse tant aux garçons qu’aux filles âgés de 16 ans et moins. Les ligues séparées seront composées chacune de 30 équipes scolaires, représentant les 30 équipes de la Nba. Tant chez les filles que chez les garçons, les équipes seront réparties dans deux conférences, pour respecter le format de la Nba. La saison régulière se déroulera durant tout le mois d’avril. Les 8 équipes de chaque conférence seront qualifiées pour les éliminatoires. Et au mois de mai, les deux premières équipes de chaque conférence s’affronteront lors des matchs de play-offs pour déterminer le champion 2018.

Partenaire technique de cet événement sponsorisé par MTN Côte d’Ivoire, la Fibb a affiché, lors de la cérémonie de lancement, son impatience de repartir pour une nouvelle aventure sportive et éducative pour la jeunesse amoureuse de la balle au panier. «L’éducation et le sport forment une association puissante et la Jr. Nba League d’Abidjan réunit ces deux plateformes afin d’influencer positivement la jeunesse ivoirienne. Nous sommes impatients de collaborer avec la Nba pour cette troisième édition du programme», a déclaré Agui Mathieu, président de la Fédération ivoirienne de basketball (Fibb).

La Nba junior est le programme mondial de la ligue pour le développement du basketball auprès des jeunes filles et garçons. Depuis la saison 2015-16, la Nba a fait jouer plus de 12 millions de jeunes dans plus de 50 pays. Une fierté pour le vice-président de la Nba et Directeur général pour l’Afrique, Amadou Gallo Fall, présent au Palais des Sports.

Sport-ivoire