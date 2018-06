L’entraîneur de l’Equipe nationale masculine a dévoilé une liste de 24 joueurs pour la deuxième fenêtre les éliminatoires du Mondial 2019 prévue du 29 juin au 1er juillet prochain à Dakar, au stadium Marius Ndiaye. Une liste marquée par l’absence du pivot des Lions, Hamady Ndiaye. Blessé lors de la première fenêtre en février dernier, Hamady Ndiaye ne sera finalement pas disponible pour la seconde phase. «Il a subi une opération un peu tardive. Il est actuellement en phase de rééducation. Il a attendu plus d’un mois avant de se faire opérer», informe le coach des Lions, Abdourahmane Ndiaye «Adi­das». Ce dernier soutient lui avoir rendu visite au sein de son club, en Italie, pour prendre de ses nouvelles. Quant à son retour à la compétition, «Adi­das» rassure : «Il sera bientôt opérationnel. D’ailleurs, on pourra compter sur lui pour la dernière phase des éliminatoires en novembre.» Pour la liste des 24 joueurs présélectionnés, le technicien sénégalais a reconduit quasiment le même groupe qui a disputé la première fenêtre à Maputo. A l’exception du pivot des Wolves de Minnesota, Gorgui Sy Dieng, ou encore de Maurice Ndour qui évolue en Russie (Kazan). A noter la présence d’un bon nombre de joueurs locaux (12) avec qui le coach travaille depuis plus d’une semaine au stadium Marius Ndiaye. Une forme de «parité» pour faire honneur au Cham­pionnat national. Quant au regroupement interne, il est prévu le 19 juin prochain avec une bonne partie des cadres. Le Sénégal occupe la tête du Groupe D devant le Mozambique, la Centrafrique et la Côte d’Ivoire.

