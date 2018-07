C’est demain que le pays hôte du dernier tour des éliminatoires du Mondial 2019, prévu en Chine, sera connu. Hôte de la phase retour en juin dernier, le Sénégal serait prêt à abriter une nouvelle fois la famille du basket continental. Une compétition qui pourrait se jouer dans le nouveau Palais des Sports de Diamniadio, dont la livraison est prévue ce mois-ci.

A l’issue de la seconde phase des éliminatoires du Mondial 2019, en fin juin dernier au stadium Marius Ndiaye, l’Equipe nationale masculine a terminé en tête de son groupe, avec trois victoires en autant de sorties. Une performance qui permet aux Lions de se rapprocher de la qualification pour la phase finale, prévue en Chine du 31 août au 15 septembre 2019.

Pour l’ultime virage des qualifications, les Lions sont logés dans le groupe F qu’ils partageront avec le champion d’Afrique nigérian, la Centrafrique, le Rwanda, la Côte d’ivoire et le Mali. Quant au groupe E, on retrouvera la Tunisie, le Cameroun, l’Angola, l’Egypte, le Maroc et le Tchad.

Le prochain défi pour Gorgui Sy Dieng et ses partenaires sera donc de franchir le dernier obstacle de ces éliminatoires, prévues en septembre prochain. Une dernière phase qui intéresserait le Sénégal, selon certaines sources proches de l’instance fédérale.

Le Sénégal intéressé par l’organisation

Après avoir organisé la phase retour en juin dernier, le Sénégal serait prêt à nouveau à accueillir la famille du basket. Ce qui serait une bonne chose dans l’optique de décrocher l’un des tickets qualificatifs pour la phase finale. Surtout que du côté du staff technique, Abdourahmane Ndiaye «Adidas» pourra encore compter sur son groupe, à l’image du pivot des Wolves de Minnesota, Gorgui Sy Dieng. «Il est à la disposition de la sélection seulement en septembre avant de retourner dans son club. Ce serait une bonne chose de le revoir jouer à Dakar», informe une source.

Il en est de même pour quasiment tous les joueurs sélectionnés dernièrement pour la phase retour à Dakar. Une opportunité pour le staff technique qui n’aura donc pas de soucis à se faire pour composer son groupe.

Dakar Arena disponible

Avec la disponibilité du nouveau Palais des Sports de Diamniadio, les matchs ne devraient plus avoir lieu au stadium Marius Ndiaye. Même si, informe la même source, les responsables de la Fiba ont beaucoup apprécié l’organisation des matchs dans ce vétuste temple du basket sénégalais. Un atout majeur que la tutelle et l’instance fédérale devraient pouvoir mettre sur la table afin de convaincre à nouveau la Fiba de confier l’organisation au Sénégal. Une opportunité que d’autres nations, comme la Côte d’Ivoire ou encore le Mali, seraient également prêtes à saisir pour se relancer dans la course à la qualification. La balle serait donc dans le panier du ministre des Sports.

Avec 12 équipes divisées en deux groupes (E et F) de 6 équipes chacune, seules les deux meilleures équipes de chaque poule, plus l’équipe classée meilleure troisième, valideront leur billet pour le Mondial 2019. Une compétition qui va réunir pour la première fois 32 équipes.

Mondial basket : La Fiba dévoile le programme

Le programme de la deuxième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2019 a été dévoilé. Les phases aller vont se jouer du 14 au 16 septembre 2018. Pour la manche retour, il faudra attendre le mois de février 2019, du 22 au 24. Ainsi, le Sénégal affrontera successivement le Rwanda (14 septembre et 22 février), le Mali (15 septembre-23 février) et le Nigeria (16 septembre et 24 février).