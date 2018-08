La ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, sera pendant quatre jours la capitale du basket africain et mondial avec l’ouverture aujourd’hui de la 3e édition de la Nba Africa Game.

(Envoyé spécial à Jo’burg) – La 3e édition de la Nba Africa game s’ouvre aujourd’hui à Johannesburg. Un événement très attendu, car devant accueillir bon nombre de joueurs évoluant en Nba.

Mais la particularité de cette année repose sur le lieu du match devant opposer la sélection africaine à celle du reste du monde. En effet, contrairement aux éditions précédentes, c’est la ville de Pretoria qui aura l’honneur d’accueillir cette fête de la balle orange avec les stars de la Nba.

Parmi eux (la liste est longue) le Nigérian Al-Farouq Aminu (Portland Trail Blazers), Cheick Diallo (New Orleans Pelicans) du Mali, Danilo Gallinari (Los Angeles Clippers), Evan Fournier (Orlando Magic), Harrison Barnes (Dallas Mavericks), Hassan Whiteside (Miami Heat), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), John Collins (Atlanta Hawks), Ian Mahinmi (Washington Wizards), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Luol Deng (Los Angeles Lakers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Rudy Gay (San Antonio Spurs), Timothe Luwawu-Cabarrot (Oklahoma City Thunder), Jerryd Bayless (Philadelphia 76ers) ou encore Garret Temple (Memphis Grizzlies).

Absence de Gorgui Sy Dieng

Contrairement aux deux précédentes éditions, l’international sénégalais des Wolves de Minnesota, Gorgui Sy Dieng, ne sera pas de la partie. Par contre, selon certaines sources proches de l’entourage du joueur, le pivot des Lions pourrait faire le déplacement à Johannesburg pour assister à l’événement.

Le Sénégal sera néanmoins représenté par la championne Wnba, Astou Ndiaye, retenue parmi les coaches durant les camps. De même que la Mozambicaine, Clarisse Machanguana ou encore l’Américaine, Ruth Riley.

Au-delà des joueurs et des encadreurs, la Nba Africa game est l’occasion de réunir les légendes de la Nba, à l’image de Dikembe Mutombo (Nba global ambassador), Kareem Abdul-Jabbar (Naismith basketball hall of fame), Shareef Abdur-Raheem (2002 Nba all star) ou Juwan Howard (Team Africa head coach), du président des Toronto Raptors, Masai Ujiri (Nigeria), tous attendus dans la capitale sud-africaine dans les prochaines heures.

Le Sénégal avec 13 pensionnaires pour la Bwb

A noter que pour la présente saison, le Sénégal va présenter 13 joueurs dont trois filles lors de la 16e édition du Basketball without borders (Bwb). Un camp destiné aux jeunes, entamé depuis 2003 et organisé un peu partout en Afrique, en partenariat avec la Fiba et qui prône l’éducation, le leadership ou l’esprit sportif.

Scindé en deux groupes, le premier a quitté samedi nuit pour arriver le lendemain à Jo’burg, alors que le deuxième a foulé le sol de la capitale sud-africaine dans la matinée d’hier. Parmi eux, deux joueurs ont participé au camp de la Nba academy en Australie tout dernièrement. Il s’agit du Sénégalais Ibou Badji et du Centrafricain, Kurt-Axel Wegscheider. D’ailleurs, ce dernier a été élu Mvp du All star game de la première édition. Une édition dans laquelle il y avait également Fatou Thiam et Sabou Ndiaye Guèye.

Concernant la présente édition, selon plusieurs observateurs, les yeux seront rivés sur Amar Sylla, Mvp et meilleur marqueur du tournoi qualificatif en Guinée avec la sélection U18 du Sénégal, mais aussi Khalifa Ababacar Diop qui évolue à Gran Canaria, meilleur joueur, meilleur rebondeur et meilleur marqueur cette saison chez les cadets, en Espagne. Des performances qui imposent le respect et qui rassurent quant à l’avenir du basket sénégalais. Reste maintenant à confirmer à Jo’bourg où on attend une cinquantaine de jeunes venus de tous les coins du monde.

La cérémonie d’ouverture est prévue ce matin à l’American international school of Johannesburg avec les discours du vice-président et directeur manager de Nba Africa, Amadou Gallo Fall, de Patrick Baumann, secrétaire général de Fiba et de Bismack Biyombo, Charlotte Hornets, co-capitaine de Team Africa.

wdiallo@lequotidien.sn