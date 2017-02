A trois journées de la fin de la saison régulière chez les garçons, quatre équipes ont composté leur billet pour les play-offs, le reste devant toujours se battre pour éviter le purgatoire des play-downs. Le Duc et la Douane, avec respectivement 20 et 18 points, caracolent en tête de la poule A et sont assurés de disputer les play-offs quel que soit le résultat de leurs trois prochaines sorties. Il en est de même de Slbc (16) et Louga dans la poule B (18), deux équipes qui font partie du convoi des meilleures équipes qui vont disputer les tableaux finaux. Outre ces deux équipes déjà qualifiées, la bataille pour les play-offs va concerner les trois autres équipes de la poule A que sont Asfa, Mermoz, Uso et Rail dans la poule A, où seul le promu Mboro (11 pts) est déjà condamné à disputer les play-downs. L’équipe de la ville industrielle n’a remporté contre le Rail qu’une seule victoire en neuf journées au sein de l’élite.

Dans la poule B, à part les deux équipes de l’axe nord (Louga et Saint-Louis Basket Club), c’est le statut quo pour l’Ugb, la Ja, Sibac, Asc Thiès et les Saltigués de Rufisque, qui se battent tous pour ne pas descendre au purgatoire des play-downs.

Chez les filles, le mano à mano à distance se poursuit entre l’Asvd, leader de la poule B, et le Dakar Université Club (Duc), qui caracole en tête de la poule A. Les deux équipes se frotteront lors de la dernière journée des play-offs dont le tirage a déjà eu lieu, en attendant l’établissement du calendrier.

Pour le classement saison régulière filles, on a Poule A : Duc, Jaraaf, Bopp, Mbour Bc-JA et Debaloc. Poule B : Asvd, Slbc, Ugb, Asfo, Don Bosco et Uso.

Aps