Trois internationales sénégalaises se sont retrouvées ce samedi après-midi en Liga Dia espagnole. Astou Traoré et Magali Mendy d’une part affrontaient une autre compatriote, Oumou Khairy Sarr. Des retrouvailles entre Lionnes qui n’auront duré que le temps d’un match. Avec un duel qui aura tourné en faveur d’Oumou Khairy Sarr et de Gipuzkoa qui se sont imposées par 72-66 face à Girona. Mendy et Traoré n’auront pas pu donc arrêter leurs adversaires lors de cette 7e journée de championnat. En plus de cette victoire, Oumou Khairy Sarr a terminé comme meilleure marqueuse devant les deux autres Lionnes. 16 points, 5 re­bonds, 4 passes pour elle contre 13 points, 4 rebonds pour Traoré et 6 points, 5 rebonds pour Mendy. À noter que ce match marquait également les retrouvailles entre Astou Traoré et son ancien club où elle a évolué l’année dernière avant de rejoindre Galatasaray.

