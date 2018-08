Un mémorial à la mémoire l’ancien entraîneur et Directeur technique national (Dtn), Ousseynou Ndiaga Diop, décédé en décembre dernier, se tiendra ce week-end à Diourbel, a appris l’Aps du comité d’organisation.

Ousseynou Ndiaga Diop, ancien entraîneur national et Dtn, a passé plusieurs années dans la ville de Diourbel où il a été à la tête de l’équipe de basket la Société électrique industrielle du Baol (Seib) devenue Sonacos.

Un Comité d’organisation du mémorial dédié à feu Ousseynou Ndiaga Diop est mis en place par d’anciens basketteurs de l’équipe de la Seib de Diourbel.

Le mémorial, qui démarre vendredi par un récital de coran, se poursuivra au stadium Ely Manel Fall par un tournoi de basketball, précisent les organisateurs.

Ousseynou Ndiaga Diop a démarré sa carrière d’entraîneur à la Jeanne d’Arc de Dakar avant de prendre en 1988 les rênes de la Seib de Diourbel avec qui il a remporté plusieurs titres nationaux. Etant entraîneur de l’Equipe nationale du Sénégal, Ousseynou Ndiaga Diop a remporté deux titres de champion d’Afrique, en 1998 à Johan­nesburg et en 2000 à Tunis.

En 2003, il a été nommé entraîneur adjoint de l’équipe sénior masculine du Sénégal. Diop, qui a participé à la formation de plusieurs athlètes, a été Directeur technique des équipes nationales du Sénégal de 2008 à 2010.

Après une pose de 4 ans, il intègre le Comité de normalisation du basket-ball sénégalais, qui avait été chargé de restructurer la Fédération sénégalaise de basketball (Fsbb) et d’organiser des élections pour la mise en place d’un nouveau bureau exécutif.

Il a ensuite été membre du Conseil des entraîneurs de Fiba Afrique et participé à plusieurs travaux de réflexion sur la formation des cadres techniques africains.