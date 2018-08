Pour la deuxième année consécutive, le jeune meneur international centrafricain Kurt-Axel Wegscheider a été élu Mvp de la 16e édition du Basketball without borders Africa (All star game) ce samedi à Johan­nesburg en Afrique du Sud. Auteur d’une belle prestation, le pensionnaire de la Nba Academy Africa a logiquement été désigné meilleur joueur du match.

Membre de l’équipe nationale centrafricaine dès ses 16 ans, Kurt-Axel Wegscheider a récemment participé à Dakar à la qualification des Fauves au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2019, zone Afrique, suite à leurs victoires contre le Mozam­bique et la Côte d’Ivoire. Le jeune Fauve fait partie des 21 jeunes âgés de moins de 21 ans sous les radars des observateurs dans ces éliminatoires du Mondial 2019.

Amar Sylla, Mvp du tournoi

Quant à Amar Sylla, il a été élu Mvp du tournoi. Meilleur joueur et meilleur marqueur du tournoi qualificatif des U18 en Guinée, le jeune Sénégalais, qui évolue au Real Madrid, a séduit plus d’un durant le camp qui a réuni cette année 80 jeunes issus de 30 pays différents. Le Sénégal a enregistré la participation de 13 jeunes, issus de Seed academy de Thiès, Nba Africa academy de Saly et des joueurs évoluant en Espa­gne. Huit joueurs ont été sélectionnés (6 garçons et 2 filles) pour la finale. Du côté des filles, Fatou Thiam a remporté le concours de shoots à trois points.

