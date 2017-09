Sauf miracle, la Guinée ne disputera pas la première Coupe du monde de son histoire. Alors qu’il était obligé de s’imposer pour conserver un mince espoir de qualification au Mondial 2018, le Syli National s’est incliné 0-1 contre la Libye à l’issue d’un match délocalisé en Tunisie à Monastir ce lundi lors de la 4e journée des éliminatoires.

Avec ce résultat, les poulains de Lappé Bangoura gâchent leur succès 3-2 acquis jeudi dernier face à ce même adversaire, et qui les avait relancés. Désormais, pour se qualifier, les Guinéens doivent faire un carton plein tout en espérant que la Tunisie ne marque pas le moindre point et que la Rdc n’en marque pas plus de 3. Autant dire que ce scénario est plus qu’improbable avant le choc qui opposera les Aigles de Carthage aux Léopards mardi.

Malgré plusieurs occasions, Naby Keïta et sa bande ont plié sur une attaque éclair conclue par Hamdou Mohamed après une erreur d’appréciation de Fodé Camara. L’expulsion de Al Gadi (63e) dans ce match très haché a fait renaître l’espoir pour le Syli mais en vain. Grâce à ces premiers points, la Libye revient à hauteur de sa victime du jour mais aura tout autant de mal qu’elle à se qualifier.

Afrik-foot